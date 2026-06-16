Картайзер считает, что без активного диалога ЕС и России урегулировать конфликт на Украине невозможно Фото: REUTERS.

Евросоюз остается единственным крупным мировым игроком, полностью разорвавшим отношения с Россией. Однако это не приносит ему пользу. Такое мнение высказал евродепутат Фернан Картайзер. Его слова передает РИА Новости.

«Нынешняя ситуация, когда ЕС является единственным крупным игроком в мире, не имеющим отношений с Российской Федерацией, просто неустойчива. Такая позиция не служит конструктивным целям», - заявил депутат.

По его словам, резолюции с осуждением России, которые принимаются едва ли не на каждом пленарном заседании ЕП, не способны заменить реальную дипломатическую работу. Картайзер убежден, что без активного диалога урегулировать конфликт не получится. Брюссель, отказываясь от контактов с Москвой, делает себе только хуже, считает он.

Ранее лидер Финляндии Александр Стубб сообщал о скором возобновлении диалога с Россией в рамках установления мира на Украине. По его мнению, странам Европы уже пора начать вести беседы с российскими властями.