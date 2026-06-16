Шведский байкер получил 4 года тюрьмы за принуждение жены к сексу со 120 людьми Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Швеции 61-летнего мужчину приговорили к четырем годам и пяти месяцам тюрьмы за принуждение жены к проституции. Суд в Хернесанде признал мужчину виновным в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, попытке изнасилования, нападении, угрозах и преступлении, связанном с наркотиками. В приговоре отмечается, что он годами «безжалостно эксплуатировал» свою жену, пишет Spiegel.

Следствие установило, что мужчина подчинил супругу, сделав ее зависимой от наркотиков и алкоголя. Женщина также испытывала перед ним сильный страх. Прокурор Ида Аннерстедт заявляла, что муж угрожал ей фразой о том, что если она его разозлит, «монстр будет выпущен на свободу».

Мужчина размещал в интернете объявления о платных интимных услугах с участием жены. С 2022 по 2025 год он заработал на этом более 500 тысяч шведских крон, что составляет примерно 46 тысяч евро.

Судья Йохан Ахльберг указал, что подсудимый фактически инициировал вовлечение женщины в проституцию и взял на себя большую часть организации. Именно поэтому дело квалифицировали как сутенерство при отягчающих обстоятельствах.

Прокуратура также предъявляла мужчине обвинения в изнасиловании по восьми пунктам и просила назначить ему десять лет тюрьмы. Однако по этим эпизодам суд оправдал подсудимого. В семи случаях осталось неясным, давала ли женщина согласие, а в восьмом — какие именно действия были совершены.

Во время расследования установили личности 120 мужчин, которые платили женщине. К уголовной ответственности привлекли 29 человек, 28 уже признаны виновными. Двое получили реальные сроки, остальных приговорили к штрафам или условному наказанию.

Ранее в Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы сына кронпринцессы Метте-Марит. Его признали виновным по делу о насилии над женщинами. Следствие установило, что он опаивал потерпевших, после чего совершал преступления.