В Москве изготовили 34 газорегуляторных пункта

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал об изготовленных специалистами Комплекса городского хозяйства за прошлый год 34 газорегуляторных пунктах (ГРП) для столичной газовой сети.

«Газорегуляторные пункты были произведены на собственных мощностях АО «Мосгаз», - отметил заммэра. - Они являются ключевым элементом газотранспортной системы».

Он уточнил, что ГРП обеспечивают безопасное снижение давления газа, его стабильное поддержание в заданных параметрах и дальнейшее распределение между промышленными предприятиями, социальными сооружениями и жилыми домами.

Как сообщил Бирюков, производство ГРП выстроили по принципу полного цикла - от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готового оборудования. При этом основной акцент сделали на изготовление шкафных газорегуляторных пунктов.

«Они отличаются компактностью, удобством эксплуатации и высокой надежностью», - подчеркнул заммэра.

Он добавил, что при их производстве применяют современные технологии. Сюда входят лазерная резка металла, токарная и фрезерная обработка, гибка на специализированных станках.

Как пояснил Бирюков, создаваемые при помощи инновационных решений газорегуляторные пункты полностью отвечают современным требованиям.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на сегодня производственные мощности предприятия полностью обеспечивают потребности газового комплекса Москвы. Сюда входят также Троицкий и Новомосковский округа столицы. В результате поставки оборудования налажены и для других газораспределительных организаций.