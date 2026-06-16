Экс-возлюбленный Шурыгиной Гусев заявил, что она ездила «на темы» с мужчинами. Фото: Личная страничка в соцсети + Кадр из видео Первого Канала

Бывший жених 27-летнего блогера Дианы Шурыгиной Святослав Гусев рассказал корреспонденту KP.RU, что перед арестом девушки их общие знакомые сообщили ему о ее исчезновении. Он сразу бросился ее искать.

По признанию криптоинвестора, он сначала подумал, что бывшая могла поехать «на тему», так Диана называла свои встречи с серьезными мужчинами, которые случались до их отношений.

«Я наслышан про истории, когда с девушками случалось что-то плохое. Поэтому и начал ее искать. Даже не предполагал, что она пропала из-за уголовного дела, что у нее были обыски», — рассказал Гусев KP.RU.

Он также рассказал, что несколько недель назад подал заявление в полицию о краже из его квартиры денег и техники на 2,8 млн рублей, подозревая, что это сделала именно Диана. После этого Шурыгина созвонилась с ним, была в приподнятом настроении. По словам Гусева, они «урегулировали вопросы».

Ранее KP.RU писал, что Троицкий суд Москвы отправил Диану Шурыгину под домашний арест по обвинению в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, ей грозит до шести лет колонии.