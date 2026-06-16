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НовостиПолитика16 июня 2026 14:03

Лавров: Россия и Турция договорились о взаимодействии в Черном море

У Москвы и Анкары налажены хорошие контакты, заявил глава МИД РФ Лавров
Вениамин ЗАХАРОВ
Лавров: Россия и Турция договорились о взаимодействии в Черном море

Лавров: Россия и Турция договорились о взаимодействии в Черном море

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Турция условились тесно взаимодействовать по вопросам безопасности в Черном море. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Условились тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе, и также в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. У нас везде с турецкими коллегами налажены хорошие контакты", - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия и Турция работают на взаимодополняемой основе.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что Анкара готова внести свой вклад в процесс урегулирования украинского конфликта. Власти Турции подтверждают готовность выступить посредником в переговорном процессе.