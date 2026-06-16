Зеленский предположил, что следующие мирные переговоры Киева и Москвы пройдут в Турции или США Фото: REUTERS.

Украина предпочла бы провести мирные переговоры с Россией до начала зимы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на полях саммита G7.

«Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», - подчеркнул бывший комик.

Он предположил, что следующие российско-украинские контакты могут пройти в Турции, США, Швейцарии или в одной из ближневосточных стран.

Зеленский не забыл вновь упомянуть, что якобы готов был провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным перед переговорами в Женеве. Переговоры прошли еще в феврале 2026 года.

Напомним, что российское правительство по-прежнему поддерживает идею разрешения конфликта путем переговоров. Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может спокойно прилететь в Москву для этой цели. Однако, если он точно готов к серьезному диалогу.