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НовостиПолитика16 июня 2026 14:14

Стало известно, сколько украинских солдат сбежали из ВСУ

РИА Новости: около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Стало известно, сколько украинских солдат сбежали из ВСУ

Стало известно, сколько украинских солдат сбежали из ВСУ

Фото: REUTERS.

Около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом более 160 тысяч военнослужащих находятся в уголовном розыске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, украинские ресурсы опубликовали статистику по числу дезертиров. Согласно этим данным, по состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием числятся 161,5 тысячи человек.

«Около 480 тысяч человек суммарно сбежали из украинской армии», — заявил источник.

Собеседник агентства также отметил, что в указанное число могут входить военнослужащие, погибшие в ходе боевых действий. По его словам, на фоне большого количества числящихся пропавшими без вести некоторых уничтоженных солдат ВСУ впоследствии могут относить к категории дезертиров.

Накануне появились сообщения, что наемники ВСУ массово оставляют позиции. Как отметили в российских силовых структурах, план замещения украинских штурмовиков иностранцами не удался.