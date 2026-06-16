ТАСС: позиции ВСУ в Константиновке превращаются в братские могилы Фото: REUTERS.

Механизированная бригада ВСУ находится в окружении в Константиновке ДНР, позиции подразделения превращаются в братские могилы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Пока украинские телеканалы продолжают рисовать «героическую оборону», в Константиновке 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ по факту находится в окружении», - заявил источник.

В силовых структурах подчеркнули, что положение ВСУ критическое. Потери военнослужащих огромны, а позиции превращаются в братские могилы. Также отмечается, что в Константиновке ВСУ несут «колоссальные» потери. В то время как погибших военнослужащих записывают в «пропавшие без вести».

Ранее сайт KP.RU писал, что около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды ВСУ. При этом более 160 тысяч военнослужащих находятся в уголовном розыске.