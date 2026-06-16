Лучше вести диалог: в Госдуме раскритиковали штрафы для маркетплейсов

В Госдуме предложили другой путь для регулирования маркетплейсов. Фото: 13_Phunkod / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы Станислав Наумов рассказал, как он оценивает инициативу властей по возможному введению штрафов для маркетплейсов за ценовое давление на продавцов. По его словам, регулировать этот рынок важно, но делать это стоит через диалог, а не усиление наказаний. Об этом пишет RTVI.

«Есть все предпосылки к тому, чтобы в ближайшие полтора-два года, если не вмешиваться с разного рода запретами и наказаниями, этот сектор удвоил свои обороты. Это общемировая тенденция. Нам крайне нежелательно выбиваться из общемировых трендов, при которых экономика становится платформенной в первую очередь за счет опережающего развития маркетплейсов», – отметил парламентарий.

Поводом для обсуждения стали поправки, предполагающие штрафы для маркетплейсов до 400-500 тысяч рублей за различные нарушения, включая давление на продавцов и затягивание рассмотрения жалоб. Инициатива уже прошла правительственную комиссию и может вступить в силу с 1 октября 2026 года.

При этом Наумов подчеркнул, что проблема регулирования действительно существует, однако добиваться баланса между платформами и поставщиками, по его мнению, лучше через механизмы саморегулирования и прямого диалога между участниками рынка.

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