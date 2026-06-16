Заявление Трампа о конфликте на Украине испугало Запад Фото: REUTERS.

Стремление президента США Дональда Трампа перехватить инициативу в мирном урегулировании на Украине вызвало серьезную тревогу в кулуарах Евросоюза. Такие изменения ставят крест на амбициях Брюсселя, Парижа и Берлина самостоятельно определять исход конфликта. Об этом пишет The European Conservative.

В минувший понедельник, 15 июля, на полях саммита «Большой семерки» (G7) во Франции американский лидер четко дал понять, что после завершения острой фазы противостояния с Ираном его главным приоритетом становится украинский вопрос.

Однако в Европе такие новости встретили без восторга. Нацеленность Трампа на компромисс идет вразрез с официальной позицией Брюсселя. По мнению автора статьи, европейским элитам нравилось «решать проблему в одиночку». Во-первых, это позволяло им бесконечно продвигать стратегию «максимального давления» на Москву, невзирая на ее неэффективность. Во-вторых, изоляция Белого дома от процесса давала лидерам ЕС ложное, но приятное ощущение собственной геополитической важности.

«Хотя президент США предпринял больше конкретных шагов для урегулирования конфликта, чем все остальные вместе взятые, стремление Трампа к компромиссу — это последнее, чего хотела Европа», — отмечается в публикации.

Теперь европейской дипломатии придется принудительно адаптироваться к прагматичному подходу Вашингтона, который больше не намерен инвестировать в затягивание кризиса ради амбиций ЕС.

Стоит отметить, что практические шаги уже начались. Накануне Белый дом и Кремль согласовали визит в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера для обсуждения контуров будущих договоренностей.