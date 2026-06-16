Стало известно, кто может стать адвокатом Шурыгиной по делу о порнографии

Mash: Отсидевший из-за Шурыгиной Семенов может стать ее адвокатом. Фото: Личная страничка в соцсети + Кадр из видео Первого Канала

Сергей Семенов, отсидевший почти два года за изнасилование Дианы Шурыгиной, предложил ей свои услуги в качестве адвоката. Об этом сообщает Mash. По словам Семенова, он не держит обиды на блогера и готов выручить Шурыгину в сложной ситуации. Юридическое образование для защиты у него есть.

Семенов также рассказал, что ранее родители блогера предлагали ему замять уголовное дело по изнасилованию за миллион рублей. Теперь он предлагает свои услуги в качестве адвоката за тот же символический миллион.

Напомним, Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы за распространение порнографии. По месту ее жительства прошел обыск, девушка находится под домашним арестом.

Инцидент, который прославил Диану, произошел в 2016 году. Тогда 16-летняя девушка обвинила 21-летнего Семенова в изнасиловании. Парня признали виновным и приговорили к восьми годам колонии, позже срок смягчили до трех лет и трех месяцев, а через год он вышел по УДО.