В Ялте ликвидировали пожар в жилом доме, где погибли три человека Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 16:25", - говорится в сообщении пресс-службу ГУ МЧС по Республике Крым в канале в МАХ.

Напомним, в Ялте ночью 16 июня случилось ЧП. В многоквартирном доме разгорелся пожар. По данным региональной прокуратуры, после тушения пожара были обнаружены тела трех человек

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщало, что на месте возгорания работают криминалисты и следователи. Кроме того, в рамках пожарно-технической экспертизы будет установлена причина возгорания.

Как ранее писал сайт KP.RU, пожар был локализован на площади 560 кв. м. На месте происшествия случилось частичное обрушение кровли.