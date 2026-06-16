Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским в США Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали возможность встречи с Владимиром Зеленским в США. Об этом заявил помощник главы России Юрий Ушаков.

О контактах Путина и Трампа представитель Кремля высказался во вторник, 16 июня. Тогда он пообщался с журналистами и раскрыл некоторые детали. В частности, подчеркнул, что президенты РФ и США не обсуждали возможность встречи с Зеленским на американской территории. Каких-либо других подробностей Ушаков не привел.

Тогда же помощник президента РФ высказался о визите в Россию спецпредставителя главы США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Он подчеркнул, что Москва ожидает их приезда после заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном.