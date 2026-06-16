Юрист Матюшенков: судьбу Дианы Шурыгиной решит экспертиза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Судьбу Дианы Шурыгиной, которая была отправлена под домашний арест после обвинения в распространении порнографии, решит экспертиза. Об этом KP.RU заявил юрист, замдиректора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков.

«Прежде всего назначается комплексная экспертиза, которая должна ответить на главный вопрос: относятся ли исследуемые материалы к порнографическим или речь идет об эротическом контенте», - пояснил он.

Матюшенков отметил, что именно экспертизы играют ключевую роль в подобных делах. Юрист напомнил, что четкого и универсального определения порнографии в уголовно-правовом смысле в российском законодательстве до сих пор не существует. Поэтому основным доказательством по делу становятся именно итоги экспертизы.

Напомним, что Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела из-за роликов «интимного содержания». Сейчас следствие изучает изъятые после обысков в ее квартире электронные устройства, финансовые операции и переписки. Также собираются доказательства распространения материалов в Интернете.

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