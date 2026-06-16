В Кремле воздержались от прогнозов по влиянию G7 на позицию Трампа Фото: REUTERS.

В Кремле воздержались от прогнозов относительно того, может ли саммит G7, проходящий сейчас во Франции, повлиять на позицию президента США Дональда Трампа относительно договоренностей, достигнутым в Анкоридже.

Помощника президента России Юрия Ушакова журналисты попросили прокомментировать публикации о возможных попытках убедить Трампа отойти от анкориджских договоренностей с Россией. Он заметил, что российская сторона будет наблюдать за развитием ситуации.

"Я не знаю, удастся ли что-то сделать", — сказал он. Помощник президента напомнил, что Трамп участвует в работе G7 и проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, стала бы первым шагом к прекращению конфликта и позволила бы начать согласование многих других деталей вокруг Украины. Лавров отметил, что ключевые компоненты этой договоренности предложили Соединенные Штаты, а российский лидер их принял, однако пока воплощения в жизнь не происходит.