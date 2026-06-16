В МИД России оценили эффект от реализации договоренностей в Анкоридже

Лавров: воплощение в жизнь Анкориджа было бы первым шагом к миру Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Воплощение в жизнь договоренностей в Анкоридже стало бы первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

Российский дипломат призвал посмотреть, какие конкретные шаги предпримет Вашингтон.

«В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске в Анкоридже, будет выполнена», - отметил Лавров.

Тем более, уточнил глава МИД РФ, что ключевые компоненты этой договоренности предложили США и президент Трамп, а российский лидер их принял.

«Это стало бы важнейшим этапом, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало», - указал глава дипведомства РФ.

Лавров также напомнил об американском плане, состоящем из 27 пунктов, к которому у российской стороны имеются вопросы. Однако этот план может лечь в основу когда договоренности Анкориджа вступят в силу.

«Пока этого не происходит», - заключил российский дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Евросоюз мог бы помочь в урегулировании конфликта на Украине, но на базе договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в прошлом году в Анкоридже на Аляске.

Также российский лидер добавил, что власти Украины знают, что Россия готова к компромиссам, которые обсуждались в ходе саммита РФ и США в Анкоридже. Путин отметил, что перед Анкориджем был поставлен вопрос - готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. Президент России сказал, что Москва готова и перечислил их.

В августе прошлого года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоялась первая с 2019 года личная встреча президентов России и США. Центральной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта.

Аналитики, между тем, отмечают, что об Анкоридже в ходе телефонного разговора Путина и Трампа 14 июня и слова не было. Звонок из Кремля преследовал лишь одну цель: дать Вашингтону четкое понимание, что поддержка Украины – только затягивание конфликта. Спутать планы воинствующего Брюсселя. И облегчить нашим бойцам задачи на передовой. А Уиткофф и Кушнер не просто приедут в Москву – очевидно, они будут говорить с Путиным об итогах саммита «семерки» в Эвиане.