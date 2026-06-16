Врач раскрыла простые способы избавления от храпа без операций: достаточно сделать несколько вещей

Лишний вес часто становится причиной храпа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Храп может не только мешать спать окружающим, но и указывать на проблемы со здоровьем. Оториноларинголог, фониатр Дарья Харина рассказала, что в некоторых случаях избавиться от него можно без лекарств и операций, если скорректировать образ жизни и привычки. Об этом пишет Lenta.ru.

«Жир на животе давит на диафрагму, ограничивая амплитуду движений грудной клетки. Поэтому снижение массы тела хотя бы на 10 процентов уже может избавить от храпа», – пояснила специалист.

Врач рекомендовала отдавать предпочтение сну на боку. По ее словам, для борьбы с храпом важно соблюдать режим сна, чаще спать на боку, отказаться от курения и алкоголя, а также следить за питанием. Дополнительную пользу могут принести регулярные аэробные нагрузки – ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде.

Эксперт добавила, что иногда причиной храпа становятся заболевания носоглотки или искривление носовой перегородки. В таких случаях необходимо обратиться к оториноларингологу. Если же проблема связана с особенностями строения челюсти, помочь сможет консультация стоматолога.

Как также рассказал сомнолог Александр Пальман, в зависимости от причины проблемы пациентам могут помочь специальные капы для сна или СИПАП-терапия, которая поддерживает нормальное дыхание во время сна.