Директор Леонтьева назвал ерундой слухи о 17-миллионных гонорарах артиста Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев назвал ерундой слухи о 17-миллионных гонорарах артиста за выступления в России. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Представитель исполнителя опроверг информацию о том, что Леонтьев якобы поднял цену на концерты для российских заказчиков. Также он не подтвердил данные о разнице в стоимости выступлений для россиян и иностранцев.

«Нет, не правда. Что значит для иностранцев (дешевле – прим.ред.)? Да ерунда это все», — сказал Чигирев.

Ранее сообщалось, что Леонтьев якобы пересмотрел стоимость выступлений. По данным Telegram-канала Mash, за 50-минутный концерт для российской публики артист мог брать до 17 млн рублей, а зарубежное выступление обходилось на 5 млн дешевле. Также утверждалось, что певец больше не соглашается на одиночные корпоративы из-за сложных перелетов и нагрузки на здоровье.