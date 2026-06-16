Евродепутат Валле задался вопросом, с каких пор Киев стал бить по объектам ЕС Фото: REUTERS.

Евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле после взрывов украинских беспилотников в Румынии задался вопросом, с каких пор Украина может наносить удары по объектам в Европы. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседания Европарламента.

По его словам, после инцидента 5 июня в порту Констанцы власти Евросоюза поспешили возложить ответственность за взрывы на российскую сторону.

"В случае с Констанцей украинский военно-морской флот признал, что уведомил румынские власти. Поэтому я спрашиваю вас: с каких это пор Украина имеет право наносить удары по коммерческим и гражданским целям на территории ЕС?" - сказал Делла Валле.

Кроме того, евродепутат призвал парламентариев не саботировать возможный диалог с Россией и подвергать свои жизни опасности.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Румынии признали, что взорвавшийся в порту Констанца морской дрон был украинским.