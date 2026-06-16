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НовостиОбщество16 июня 2026 15:59

Московская гонщица Мара Багдасарян снова предстанет перед судом

Скандально известная участница столичных гонок вновь будет нести ответ перед Фемидой из-за долгов перед налоговой службой
Анна АДАМАЙТЕС
Московская гонщица Мара Багдасарян снова предстанет перед судом. Фото: соцсети Мары Багдасарян

Московская гонщица Мара Багдасарян снова предстанет перед судом. Фото: соцсети Мары Багдасарян

Скандально известная участница московских уличных гонок Мара Багдасарян снова окажется в суде. На этот раз причиной разбирательства стали ее налоговые долги, которые возникли перед Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области, сообщает "Российская газета".

Судебное заседание по этому вопросу запланировано на июль 2026 года, это следует из материалов дела, с которым ознакомилось издание. Багдасарян, которую называют представительницей "золотой молодежи", получила широкую известность в середине 2010-х годов. Она прославилась дерзкими гонками по Москве на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen и многочисленными нарушениями правил дорожного движения, включая погоню с полицией, движение на красный свет и по тротуарам. Общая сумма ее штрафов за нарушения ПДД тогда достигала миллиона рублей.

Кульминацией стали аварии, в том числе ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погибли люди, и судебный процесс, в результате которого из-за проблем со здоровьем суд пожизненно лишил девушку водительских прав.

Мара Багдасарян своими выходками привлекла внимание правоохранителей и к свои родственникам. Ранее KP.RU писал, что ее отца Эльмара Багдасаряна лишили российского гражданства, поскольку паспорт был выдан мужчине незаконно.