Под Ростовом прошло прощание с погибшей на СВО депутатом Ангелиной Подкопаевой. Фото: из архива героя публикации

Под Ростовом простились с депутатом Щепкинского сельского поселения Ангелиной Подкопаевой, погибшей в зоне СВО. Церемония прошла 14 июня в поселке Октябрьский Аксайского района. Об этом пишет «КП-Ростов».

Попрощаться с 42-летней женщиной пришли больше ста человек. Среди них были родственники, коллеги, депутаты, волонтеры и жители поселка, которые знали Подкопаеву по работе в сфере культуры и общественным проектам.

Подкопаева много лет работала в Доме культуры, позже стала депутатом, руководила приемной губернатора и местным отделением партии. С начала СВО она включилась в волонтерскую работу: собирала гуманитарную помощь, организовывала плетение маскировочных сетей и сама возила грузы бойцам.

«Она всегда кого-то спасала!» — вспоминает подруга погибшей Ирина Зерщикова.

Первый контракт должен был завершиться 12 июня, но Подкопаева уже согласовала второй. Женщина погибла ночью в июне при обстреле штаба в ДНР. Дома у нее остались сын и дочь.

Ранее о гибели Подкопаевой сообщила администрация Аксайского района. С начала спецоперации она занималась волонтерской работой, координировала сборы гуманитарной помощи, и сама возила грузы бойцам. В январе 2026 года Подкопаева подписала контракт с Минобороны РФ и отправилась служить в зону боевых действий.