Украинский ресторан подожгли в Польше

Фото: Neil Milton / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Польше неизвестные подожгли украинский ресторан, расположенный в в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел в районе Воля. Двое злоумышленников проникли в помещение, после чего устроили пожар. Часть оборудования ресторана была уничтожена.

Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как двое молодых людей в капюшонах разбивают стекло входной двери и заходят внутрь.

«Там они разливают легковоспламеняющуюся жидкость, которую затем поджигают», — говорится в сообщении.

Еще одна камера зафиксировала, как злоумышленники убегают с места преступления. При этом один из мужчин, по данным RMF FM, на какой-то момент остановился у дверей, из которых шел дым, и сфотографировал пожар.

Прокуратура сейчас рассматривает разные версии произошедшего. Среди возможных мотивов называют действия конкурентов и диверсию по заказу иностранных спецслужб.

Немногим ранее в Польше подняли вопрос о судьбе финансовой помощи Украине. Бывший премьер страны Лешек Миллер заявил, что граждане его государства так и не получили понятного ответа, куда ушли деньги, выделенные Киеву. Он отметил, что эта тема остается болезненной.