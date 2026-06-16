Боуз раскритиковал Запад за присутствие Зеленского на саммите G7 Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 во Франции. Свое мнение он выразил в соцсети X.

Боуз задался вопросом, почему Зеленский оказался на встрече «Большой семерки», хотя Украина не входит в это объединение. Более того, Незалежная также не является членом Евросоюза.

«Что там делает диктатор страны, у которой нет экономики? <...> Украина, находящаяся в кризисном состоянии, входит в "Большую семерку"? Когда Украина, не входящая в ЕС, стала любимицей и финансовым бенефициаром огромной экономики и военно-промышленного комплекса союза? Ответ: когда она начала убивать русских», — написал журналист.

Немногим ранее Зеленский провел закрытую встречу с лидерами стран G7. Саммит во Франции собрал глав США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также представителей Евросоюза. Тогда же украинский политик призвал страны G7 усилить поддержку Киева и увеличить поставки вооружений.