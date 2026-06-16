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НовостиНаука16 июня 2026 16:56

«Голову пересадить можно, мозг – нет»: академик раскрыл главную проблему

Академик Хубутия: на сегодняшний день пересадить головной мозг невозможно
Анастасия ПИГИНА
Врач объяснил, почему мы до сих пор не умеем пересаживать головной мозг.

Врач объяснил, почему мы до сих пор не умеем пересаживать головной мозг.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На фоне разговоров о будущем трансплантологии и возможностях медицины академик РАН Могели (Анзор) Хубутия рассказал, почему пересадка головного мозга до сих пор остается недостижимой задачей. По его словам, даже при огромном прогрессе в пересадке органов эта операция упирается в фундаментальные ограничения науки. Об этом пишет mk.ru.

«Пока это не имеет под собой обоснования: на сегодняшний день пересадить головной мозг невозможно. Голову пересадить – не проблема. Проблема в том, чтобы соединить продолговатый мозг со спинным мозгом. Пока она не будет решена, человек не сможет дышать самостоятельно», – пояснил эксперт.

Эксперт напомнил, что российский ученый и один из основоположников трансплантологии Владимир Демихов еще в 1954 году проводил эксперименты по пересадке головы собакам: животные оставались живы, однако ни одна из пересаженных голов не сохраняла функциональности. При этом он добавил, что в будущем подобные операции, вероятно, станут возможны.

Хубутия добавил, что ученые во всем мире продолжают исследования в области клеточных технологий и регенеративной медицины, однако даже при этом пересадка мозга пока выглядит как перспектива очень далекого будущего.

Ранее доктор Сергей Готье отмечал, что пересадка человеку органов животных рассматривается скорее как промежуточное решение – своего рода «мост» к последующей трансплантации человеческого органа.