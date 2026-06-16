«Голову пересадить можно, мозг – нет»: академик раскрыл главную проблему

Врач объяснил, почему мы до сих пор не умеем пересаживать головной мозг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На фоне разговоров о будущем трансплантологии и возможностях медицины академик РАН Могели (Анзор) Хубутия рассказал, почему пересадка головного мозга до сих пор остается недостижимой задачей. По его словам, даже при огромном прогрессе в пересадке органов эта операция упирается в фундаментальные ограничения науки. Об этом пишет mk.ru.

«Пока это не имеет под собой обоснования: на сегодняшний день пересадить головной мозг невозможно. Голову пересадить – не проблема. Проблема в том, чтобы соединить продолговатый мозг со спинным мозгом. Пока она не будет решена, человек не сможет дышать самостоятельно», – пояснил эксперт.

Эксперт напомнил, что российский ученый и один из основоположников трансплантологии Владимир Демихов еще в 1954 году проводил эксперименты по пересадке головы собакам: животные оставались живы, однако ни одна из пересаженных голов не сохраняла функциональности. При этом он добавил, что в будущем подобные операции, вероятно, станут возможны.

Хубутия добавил, что ученые во всем мире продолжают исследования в области клеточных технологий и регенеративной медицины, однако даже при этом пересадка мозга пока выглядит как перспектива очень далекого будущего.

Ранее доктор Сергей Готье отмечал, что пересадка человеку органов животных рассматривается скорее как промежуточное решение – своего рода «мост» к последующей трансплантации человеческого органа.