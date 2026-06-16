Посольство назвало бредом публикации о якобы следе РФ в поджогах в Лондоне Фото: REUTERS.

Публикации о якобы российском следе в поджогах имущества премьер-министра Великобритании Кира Стармера являются чистым бредом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Соединенном Королевстве.

В дипмиссии заявили, что британские СМИ снова запустили волну антироссийских материалов. Так, по мнению дипломатов РФ, такие публикации появились на фоне саммита G7 и важных для лейбористов выборов на севере Англии.

В посольстве отметили, что местная пресса продолжает продвигать абсурдные сюжеты о «вездесущей» российской угрозе. Одним из таких примеров там назвали материалы о причастности «кого-то из России» к поджогам имущества британского премьера и другим «гибридным операциям».

«Все это, по версии авторов, якобы курировал 23-летний студент из России через Telegram. Чистый бред, если вдуматься», — добавили российские дипломаты.

В дипмиссии призвали аудиторию включить здравый смысл. Там также подчеркнули, что Россия не угрожает безопасности Соединенного Королевства и его жителей.

Ранее суд в Лондоне признал украинца и румына виновными в подготовке поджогов имущества Стармера. По данным Daily Mail, фигуранты дела были связаны с поджогом дома, где раньше жил британский премьер, и автомобиля у его нынешнего жилья. Еще одного обвиняемого суд оправдал.