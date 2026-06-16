МИД: РФ закрыла въезд в страну для 103 граждан Канады в ответ на санкции. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российская Федерация в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

"Закрывается въезд в РФ на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что российская сторона будет и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, будь то прямое поощрение киевской хунты к совершению террористических актов или вмешательство во внутренние дела РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Канада расширила свои санкционные списки в отношении России. В него были включены семь физических и 34 юридических лица.