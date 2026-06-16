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НовостиПолитика16 июня 2026 18:18

ВСУ подтвердили потерю бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области

Бомбардировщик ВСУ разбился в Хмельницкой области 19 июня, летчики погибли
Марк СОКОЛОВ

На Украине официально подтвердили потерю фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области. С соответствующим заявлением выступили в ВСУ.

Авиакатастрофа произошла около 19:00 16 июня. Бомбардировщик Су-24М принадлежал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко.

«К сожалению, оба летчика погибли», — говорится в сообщении.

По данным ВСУ, экипаж выполнял задание в Хмельницкой области. Погибли майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

Ранее KP.RU сообщал, что украинское издание «Страна» писало о возможном крушении самолета ВСУ в Хмельницкой области. Тогда местные паблики передавали, что над Шепетовским районом пролетел самолет, после чего прогремел взрыв. Официальных комментариев по этому инциденту на тот момент еще не было.