Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ над регионами России за шесть часов Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ вечером во вторник, 16 июня.

«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщает ведомство.

Уточняется, что украинские дроны были уничтожены над несколькими регионами страны, включая Белгородскую, Воронежскую и Курскую область, а также над акваториями Азовского и Черного моря.

Ранее KP.RU сообщал, что силы противовоздушной обороны в ночь с 15 на 16 июня сбили 172 украинских беспилотника над 14 регионами России. Всего в течение суток военнослужащим удалось ликвидировать 491 дрон ВСУ, 12 управляемых авиабомб и две крылатые ракеты «Фламинго».