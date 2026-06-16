Российские силы ПВО за сутки сбили 491 БПЛА, 12 авиабомб и две ракеты «Фламинго» Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ, 12 управляемых авиационных бомб, а также две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго». Об этом 16 июня, во вторник, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также российское военное ведомство сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за ночь с 20:00 15 июня до 7:00 16 июня сбили 172 украинских беспилотника. Киевские дроны уничтожались над территориями 14 регионов РФ, включая Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощных ударах российских войск по Днепропетровской области и Запорожью, которые пришлись на города Васильков и Синельниково. По его словам, в Василькове били по небольшим военным частям (до 40 человек) и складам с техникой и боеприпасами, а в Синельниково взрыв был такой силы, что в восьми километрах распахивались окна, что указывает на попадание в склад с ракетами, после чего началась детонация и серьезный пожар.