МИД: Киев перешёл к открытому террору против транспортной инфраструктуры РФ. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ночной удар по поезду Москва–Симферополь Киев использовал как инструмент запугивания мирных граждан, перейдя к тактике террора на транспорте. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что власти Украины намеренно дезорганизуют повседневную жизнь населения.

«Данный преступный акт свидетельствует о переходе украинских боевиков к тактике открытого террора против транспортной инфраструктуры с целью запугать мирных граждан и дезорганизовать жизнь мирного населения», — сказал собеседник агентства.

Представитель МИД назвал удар ВСУ по поезду преступлением и попыткой блокировки нормального транспортного движения в России.

Глава Крыма Сергей Аксенов 8 июня сообщил, что целью БПЛА стал пассажирский поезд Москва–Симферополь. Помощник машиниста погиб, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали.