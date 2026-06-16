В Нидерландах строят концлагеря для российских пленных Фото: REUTERS.

Голландские власти приступили к тестированию модели лагеря для пленных россиян в провинции Гронинген. Как сообщает NL Times, лагерь предназначен для сценария войны с РФ. Его вместимость — до 2 тыс. человек.

«Это первый случай за более чем 30 лет, когда Нидерланды проводят учения, посвященные содержанию под стражей в таком масштабе», — говорится в сообщении.

Учения вписываются в общий план, предусматривающий «массовый захват пленных». Как поясняют голландцы, лагерь в Гронингене показывает, «как обрабатывать и содержать множество задержанных в тылу». Генерал Николь де Вольф считает, что новый лагерь намного лучше старых аналогов. Какие образом "бравые" голладцы самонадеянно собрались пленять российских бойцов, генерал решил не уточнять.

По словам генерала, для пленных созданы удобные условия: компактные бараки с двухъярусными койками, а также душ, столовая и медкабинет.

Напомним, что посольство РФ в Гааге подчеркнуло: подобные проекты стали признаком запредельного антироссийского абсурда. В российской дипмиссии также напомнили об историческом освобождении европейских лагерей Россией.