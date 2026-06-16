В Армении оценили последствия запрета на экспорт продуктов в Россию

Глава ЦБ Армении спрогнозировал последствия запрета поставок ряда продуктов в РФ. На фото: торговля фруктами на улице Еревана. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВВП Армении может сократиться на 2% из-за запрета поставок продуктов в Российскую Федерацию. Такой прогноз сделал председатель Центробанка страны Мартын Галстян. По словам Галстяна, доля товаров, которые Армения экспортирует в РФ, составляет порядка 6% ВВП.

«Проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности, поэтому при негативном развитии событий это может привести к сокращению ВВП вплоть до 2%», — цитирует главу ЦБ Армении News.am.

Если страна не сможет найти дополнительные рынки сбыта, предложение ряда продуктов внутри Армении может увеличиться, сказал Галстян журналистам.

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда овощей из Армении. Под запрет попали свежие томаты, огурцы, перцы, клубника и зеленные культуры. С начала июня под запрет также попали черешня, вишня, абрикосы, персики, слива, нектарины, виноград, семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты.

Тем временем министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что республика обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) в связи с проблемами, возникшими при экспорте армянской продукции в Россию.