Министр обороны Украины признал возмущение граждан способами работы ТЦК Фото: REUTERS.

Глава оборонного ведомства Украины Михаил Федоров признал, что процедура мобилизации вызывает все больше возмущения среди граждан.

«Мы видим много разной информации о том, как работают ТЦК, насколько в обществе есть определенное возмущение», — сказал министр для местного телеканала ТСН.

Он заявил, что подходы к мобилизации нужно менять. Поэтому власти сделали упор на материальное поощрение контрактников и анонсировал запуск контрактной системы для личного состава штурмовых и пехотных частей.

Напомним, что ВСУ регулярно сталкиваются с рядом проблем: от нехватки личного состава до дефицита западного вооружения. Накануне KP.RU сообщал, что у ВСУ не хватает ракет для Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, ВС РФ продвигаются по всем направлениям в зоне СВО.