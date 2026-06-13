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НовостиПолитика13 июня 2026 10:56

Путин: ВС РФ продвигаются по всем направлениям в зоне СВО

Путин отметил, что ситуация на поле боя складывается в пользу России
Марк СОКОЛОВ
Путин: ВС РФ продвигаются по всем направлениям в зоне СВО

Путин: ВС РФ продвигаются по всем направлениям в зоне СВО

Фото: REUTERS.

На данный момент российская армия продвигается по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции. Противник не в состоянии сдержать натиск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На тему ситуации в зоне СВО глава государства высказался в субботу, 13 июня. Тогда он провел совещание по вопросам развития воссоединенных субъектов страны. И там президент подчеркнул, что ситуация на поле боя складывается в пользу РФ. Так, ВС России продолжают продвигаться по всем направлениям, тогда как ВСУ оказываются не в состоянии сдержать натиск.

Тогда же российский лидер высказался о Донбассе и Новороссии. Он подчеркнул, что там важно формировать условия для дальнейшего развития территорий в будущем.