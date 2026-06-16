РИАН: кадры приветствия Трампа и Зеленского скрыли от публики Фото: REUTERS.

Публика так и не увидела момент приветствия между президентом США Дональдом Трампом и киевским главарем Владимиром Зеленским. Встреча состоялась во Франции, кадры приветствия Трампа и Зеленского были скрыты от зрителей. Об этом пишет РИА Новости.

Для освещения встречи в Эвиан-ле-Бен прессе предоставили крайне ограниченные возможности — трансляция разрешалась только с одной камеры, установленной на площадке.

В кадр попали приветствие французского президента Эммануэля Макрона и Зеленского, а затем — пустой зал для заседания. Однако дальнейшая трансляция затянулась почти на 40 минут: зрители могли видеть, как лидеры G7 томились в ожидании начала обсуждения, а некоторые из них явно с недоумением поглядывали на наручные часы.

Спустя час после запланированного старта в зале появился Трамп, за ним Макрон и чуть позади Зеленский.

Однако даже спустя несколько часов после встречи ни официальные представители, ни СМИ не опубликовали кадры, запечатлевшие момент приветствия или какого-либо общения между Трампом и Зеленским до их появления в зале.

Напомним, что глава киевского режима удивил своим внешним видом на официальном мероприятии — на саммите G7 он появился в кроссовках.

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