Мерц увидел первый шанс мирного урегулирования на Украине Фото: REUTERS.

Европа готова обсуждать с Россией вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, его слова передает телеканал Phoenix.

«Мы готовы к мирным переговорам... Это всегда было нашей позицией: мы говорили, что Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров, и сегодня это нигде и ни в коем случае не было предметом спора», — сообщил Мерц на пресс-конференции саммита G7 во Франции.

Отвечая на вопрос о возможных участниках диалога, канцлер ФРГ заявил, что место за столом переговоров якобы должно быть и у Европы — наравне с американской стороной.

При этом глава немецкого правительства, противореча самому себе, заявил, что европейские страны не собираются сворачивать поддержку Киева. Напротив, они намерены ее увеличивать.Каким образом господин канцлер собирается сочетать переговоры и поддержку киевских боевиков, он не уточнил.

Ранее, говоря о желании Европы принять участие в переговорах по Украине, президент РФ Владимир Путин заявил: «Посредничество предполагает нейтралитет».

Напомним, что 15 июля в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Тем временем в Европе назвали обещание Запада о контактах по вступлению Украины в Евросоюз нереальным.