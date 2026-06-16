В Европе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 17 июня вступают в силу меры первого этапа эмбарго на ввоз российского трубопроводного газа. Речь идет о регламенте, который предполагает поэтапный отказ от энергоносителей из России.

В частности, с этого дня вступает в силу запрет на ввоз российского трубопроводного газа по краткосрочным соглашениям.

Окончательное одобрение регламент получил от Совета ЕС еще в январе 2026 года. Документ предполагает полное прекращение закупок российского газа странами Евросоюза к концу 2027 года.

Новая мера по-прежнему вызывает ожесточенные дискуссии внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия оспаривают регламент в Суде ЕС, настаивая на том, что фактически он вводит санкционный механизм, который требует иной правовой процедуры и должен приниматься на основе принципа единогласия.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» уже «хоть завтра».