Вайдель из АдГ хочет возглавить процесс политических перемен в ФРГ на фоне падения рейтинга правящих партий

Алиса Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических перемен в Германии. Фото: REUTERS.

Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель готова возглавить процесс политических реформ в ФРГ. Об этом политик заявила, комментируя итоги социального опроса о рейтинге правящего блока ХДС/ХСС.

По итогам опроса, поддержка правящего блока среди граждан ФРГ продолжает снижаться и приблизилась к пятилетнему минимуму.

«Рейтинг ХДС/ХСС упал до 20 %, а наша партия "АдГ" с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов. Германия хочет политических перемен - мы готовы», - написала Вайдель в социальной сети Х.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц обновил антирекорд по уровню общественной поддержки. Согласно опросу, его работой довольны лишь 15% немцев.

В Германии даже обсуждают возможную смену немецкого канцлера Фридриха Мерца.

Тем временем в Германии начались серьезные проблемы с бизнесом: страна стала слишком дорогой для предпринимателей.