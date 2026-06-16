В Армении стартовали учения Eagle Partner с участием стран НАТО. Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Армении, которая приостановила своё членство в ОДКБ, в среду начинаются учения Eagle Partner. В них примут участие военнослужащие Армении, США, Франции и Греции. Об этом сообщило оборонное ведомство страны.

По данным МИД Армении, период проведения учений — с 17 по 25 июня. Маневры нацелены на отработку навыков для потенциального участия в миротворческих миссиях.

В этом году круг участников расширился — к армянам и американцам впервые присоединились военнослужащие из Франции и Греции.

Уточняется, что состав участников распределяется следующим образом: от Армении — 250 военнослужащих миротворческой бригады, от США — 58 военных (представители сухопутных сил США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса). Франция направит 24 военнослужащих, Греция — 11.

В ходе учений военнослужащие отработают подготовку и выполнение задач в рамках миротворческих операций. В числе заявленных целей — повышение оперативной совместимости участвующих подразделений, обмен передовым опытом в управлении и тактической связи, а также усиление армянского миротворческого контингента.

В свою очередь МИД РФ напомнил, что к Армении могут применить статью ОДКБ о неуплате взносов.