СК Белоруссии установил личности 40 погибших на Украине граждан страны, они входили в террористическую организацию

В Белоруссии установили личности граждан страны, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Фото: REUTERS.

В Белоруссии установили личности 40 человек, погибших во время участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом информировал следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян.

«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов - граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», - сказал Хачатарян в эфире телеканала ОНТ.

Следователь уточнил, что все погибшие состояли в организации «Полк имени Кастуся Калиновского»*.

Напомним, наёмничество является в Белоруссии уголовным преступлением.

Ранее сообщалось, что треть иностранных наёмников ВСУ сосредоточены в Харьковской области.

Тем временем план замещения украинских штурмовиков иностранцами не удался: наёмники ВСУ с оружием в руках бегут с позиций.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России и Белоруссии.