Мошенники предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодёжи и крадут деньги

Мошенники атакуют россиян под предлогом распространения билетов на мероприятия Дня молодёжи. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники атакуют россиян накануне Дня молодёжи, предлагая якобы билеты на концерты и мероприятия, приуроченные к этому празднику. Об этом предупредила адвокат Ирина Русина.

«Аферисты через сайты или социальные сети предлагают жертвам получить бесплатный билет, забронировать место, активировать QR-код или пройти регистрацию участника», - объяснила Русина в интервью РИА Новости.

Когда доверчивый человек вводит на фишинговом сайте данные банковской карты, номер телефона, коды из смс или авторизуется через мессенджер, злоумышленники получают доступ к его аккаунтам или списывают деньги с карты.

С осторожностью также стоит относиться к постам с предложениями розыгрышей билетов, поездок на фестивали или брендированной продукции, напомнила юрист.

Напомним, в 2026 году День молодёжи пройдёт 26 июня.

Накануне бывший сотрудник банка Сергеев рассказал, по каким признакам сотрудники банка могут вычислить жертву мошенников.

Ранее в МВД напомнили, что предложения о работе за границей остаются популярным видом мошенничества.