Росстат: средняя зарплата в Москве за год выросла почти на 31 тысячу рублей

Росстат: средняя зарплата в Москве превысила 219 тысяч рублей Фото: Shutterstock.

Средний уровень оплаты труда в столице заметно вырос. Размер зарплаты в Москве прибавил за год почти 31 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По подсчетам Росстата, в марте 2026 года средняя заработная плата в Москве достигла 219 618 рублей. Для сравнения: в марте 2025 года этот показатель составлял 188 978 рублей. Таким образом, рост составил 30 640 рублей.

Напомним, что в марте 2026 года средняя зарплата по всей России находилась на уровне 112 654 рублей.

При этом средние зарплаты свыше 200 тыс. рублей в марте 2026 года зафиксированы в финансовой, страховой и нефтегазовой отраслях.

Как писал KP.RU, в России пройдет индексация пенсий. Она запланирована на 1 августа 2026 года и затронет тех пенсионеров, которые работали в течение 2025 года. Выплаты им пересчитают в автоматическом режиме.