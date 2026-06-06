Россиянам назвали отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей: кто получает больше

В пяти отраслях в РФ зафиксированы зарплаты свыше 200 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в марте текущего года зафиксированы в России в пяти отраслях. Об этом стало известно из данных Росстата.

Наибольший показатель зафиксирован в финансовом и страховом секторе. В этих отраслях средняя зарплата составляет 314 тысяч рублей.

Согласно статистике, средний уровень оплаты труда в добыче нефти и газа составил 226 тысяч рублей. Такой же показатель отмечен в сфере информации и связи.

В производстве табачных изделий средняя зарплата достигла 218 тысяч рублей, в воздушном и космическом транспорте - 223 тысяч рублей.

При этом средняя заработная плата по России в марте 2026 года составила 112 654 рубля.

Ранее KP.RU сообщал, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. По словам президент РФ Владимира Путина, дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.