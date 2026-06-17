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НовостиПолитика17 июня 2026 2:27

Стало известно, что делают в ВСУ с ранеными вместо эвакуации

Пленный Королешин: ВСУ отправляют раненых обратно на позиции
Мария ПАВЛОВА
В ВСУ отправляют раненых обратно на позиции вместо того, чтобы эвакуировать их.

В ВСУ отправляют раненых обратно на позиции вместо того, чтобы эвакуировать их.

Фото: REUTERS.

Командиры ВСУ практикуют отправку раненых военнослужащих обратно на позиции вместо того, чтобы эвакуировать их. Об этом рассказал боец 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин, который сдался в плен российским военнослужащим.

«Меня ранило, я вернулся назад, сказали: "Нельзя, иди воюй". Я говорю: "Я кровью истекаю, мне надо лечиться», - цитирует рассказ Королешина РИА Новости.

Украинский военный добавил, что ему пришлось самостоятельно лечить свою рану. Когда он был ранен во второй раз, решил сдаться в плен.

Ранее пленный Тарасенко рассказал, что жители Сумской области мечтают о присоединении к РФ.

Тем временем стала известна судьба мобилизованных украинцев, устроивших мятеж на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области. Киевские власти уже отправили их в подразделения ВСУ до завершения боевой подготовки.