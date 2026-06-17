Россиянам перечислили популярные фразы мошенников: вот как их можно вычислить

Шилина: мошенники всегда торопят, давят на эмоции и запугивают Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники всегда стараются подтолкнуть жертву к быстрому решению, воздействуют на эмоции и прибегают к угрожающим или завлекающим формулировкам. Об этом напомнила РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

Эксперт уточнила, что среди распространенных предлогов — истекающий договор на обслуживание номера, ошибочный перевод на карту или подозрительная активность в личном кабинете.

Шилина привела примеры типичных мошеннических фраз. Например: звонок о скором истечении договора на SIM-карту с угрозой передачи номера другому человеку; сообщение от незнакомца о якобы ошибочном переводе денег с просьбой вернуть их; уведомление о том, что в личный кабинет зашли с неопознанного гаджета, с требованием немедленно позвонить для «спасения» аккаунта.

Эксперт напомнила, что аферисты не дают собеседнику опомниться — они нагнетают, пугают или соблазняют, блокируя рациональное мышление. При этом знание слов-маркеров аферистов позволяет вовремя распознать опасность.

KP.RU ранее назвал новую схему мошенников. Теперь аферисты предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодежи, чтобы украсть средства.