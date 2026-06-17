Засуха, лесные пожары и отсутствие урожая: Австралии предрекли катастрофу из-за одного явления

На планете началось климатическое явление Эль-Ниньо Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На планете зафиксировано начало особо интенсивной фазы климатического феномена Эль-Ниньо. Явление характеризуется значительным потеплением поверхностных вод в центральной части Тихого океана. Это может спровоцировать засухи, лесные пожары и снижение урожайности в восточных и юго-восточных регионах Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местное бюро метеорологии.

Как сообщили метеорологи, температура поверхности воды в центральной зоне Тихого океана достигла пороговых значений для Эль-Ниньо. В Австралийском бюро метеорологии прогнозируют, что это явление будет исключительно интенсивным.

Как поясняют эксперты, для восточных и юго-восточных регионов Австралии Эль-Ниньо традиционно означает дефицит дождей и аномальное тепло. Это, в свою очередь, повышает вероятность засух, природных возгораний и падения урожайности сельскохозяйственных культур.

Ранее о формировании Эль-Ниньо уже заявило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований. NOAA оценило на 63% вероятность того, что нынешний эпизод окажется самым мощным с 1950 года. Синоптики также прогнозируют, что предстоящие зима и весна в Австралии будут теплее и суше обычного — особенно в восточных и южных регионах.

Эль-Ниньо — это периодическое нагревание поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно оказывает влияние на климат во многих уголках планеты. В Австралии это явление традиционно ассоциируется с жарой, засушливой погодой, а также повышенной вероятностью лесных пожаров и засух.

Тем временем свой прогноз последствий для России от природного явления Эль-Ниньо сделал метеоролог Алексей Сафонов. Эксперт предупредил, что из-за явления лето в Москве и области может быть нестабильным. Например, периоды жары будут сменяться резкими похолоданиями, могут также быть сильные грозы, ливни с порывистым ветром, град и не исключено, что даже смерчи.

Кроме этого, на южных территориях возрастает опасность засух и неурожаев. В Сибири и на Дальнем Востоке вероятны усиление осадков и паводки. Кроме того, аномальное тепло в некоторых субъектах может вызвать увеличение числа лесных пожаров.

В свою очередь метеоролог Екатерина Пестрякова перечислила регионы России, которые сильнее пострадают от глобального потепления.