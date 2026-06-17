В Россельхознадзоре объяснили ввод ограничений на армянские товары Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Введенные ограничения на ввоз ряда продуктов питания из Армении не носят политического характера. Они вызваны обнаруженными нарушениями требований. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Российской газете».

«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — пояснил эксперт.

Глава Россельхознадзора также определили для Еревана главную сложность. По его словам, это организация производства и система контроля. Он также обратил внимание на то, что значительная часть продукции поставляется мелкими фермерскими хозяйствами, которые занимаются выращиванием и экспортом.

По словам председателя Центробанка Армении Мартына Галстяна, запрет на экспорт продукции в РФ может сократить ВВП Армении на 2%.