Собянин: силы ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили утром 17 июня еще шесть украинских беспилотников. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким образом, общее число уничтоженных беспилотников противника достигло 18. Градоначальник отмечает также, что на месте ЧП уже работают специалисты экстренных служб.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов.

Вместе с тем, на передовой российские бойцы полностью зачистили операторов беспилотников Вооруженных сил Украины в Константиновке. Так что если сейчас искать дроноводов Зеленского, то делать это лучше в «зеленке» в окрестностях Алексеево-Дружковки, отмечают российские бойцы.