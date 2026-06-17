Минобороны Британии расследует инцидент с фрегатом и яхтой в Ла-Манше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Британское Министерство обороны продолжает расследование инцидента в проливе Ла-Манш, где российский фрегат "Адмирал Григорович" произвел упреждающую стрельбу в направлении яхты. Как сообщил представитель ведомства в эфире BBC, следствие продвигается, а произошедшее пока квалифицируется как единичный случай — пострадавших и материального ущерба нет.

Вечером 16 июня Минобороны России сообщило, что экипаж фрегата несколько раз безуспешно пытался связаться с капитаном яхты Bright Future, шедшей под британским флагом. Судно, по данным российских военных, шло опасным курсом на сближение с российским кораблем. Яхта изменила направление только после того, как российские моряки открыли предупредительный огонь.

Инцидент в Ла-Манше прокомментировали в МИД России. Как писал KP.RU, официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично поинтересовалась, не планирует ли "Адмирал Григорович" возвращаться домой другим маршрутом — на случай, если Лондон захочет вновь пойти на опасное сближение.