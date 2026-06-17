ФСБ задержала пособников Украины, готовивших теракты в трех регионах РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее трех пособников украинских спецслужб, готовивших серию терактов. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, злоумышленники планировали диверсии в отношении военнослужащих, волонтерской организации, оказывающей помощь участникам специальной военной операции, а также на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Их деятельность была своевременно пресечена.

При задержании у пособников изъяли самодельное взрывное устройство и зажигательные устройства. В телефонах злоумышленников обнаружена переписка с украинскими кураторами. Возбуждены уголовные дела.

Как писал KP.RU , на прошлой неделе ФСБ пресекла подготовку теракта в отношении сотрудника Минобороны России. В Московском регионе задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения, которого украинские спецслужбы завербовали для ликвидации российского военного.